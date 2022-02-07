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7 минут назад

Япония скоординирует с США введение санкций против России

Правительство Японии будет в тесном сотрудничестве с США решать вопрос о санкциях в отношении России в случае военного конфликта на Украине, однако пока не намерено раскрывать конкретное содержание таких мер, заявил на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно. По его словам, в ситуации вокруг Украины по-прежнему сохраняется напряжённость и непредсказуемость, передаёт ТАСС.

Япония скоординирует с США введение санкций против России
Фото: ReutersReuters

Мы будем тесно координировать свою позицию с США при принятии решения о том, какие сильные действия могут быть осуществлены, — сказал Мацуно.

Ранее сообщалось, что разработкой содержания пакета ограничительных мер против России занимаются несколько ведомств, включая МИД и Министерство экономики, торговли и промышленности. Токио уже вводил санкции против Москвы в 2014 году после воссоединения с Крымом.

До этого США предложили Японии рассмотреть возможность введения экономических санкций против России в случае, если Москва решит «вторгнуться» на Украину. При этом отмечается, что для Токио вопрос введения ограничений является крайне сложным, поскольку это может привести к ухудшению отношений с РФ и оказать негативное влияние на переговоры о мирном договоре.

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