«Безголовый»: Лукашенко разочаровался в Зеленском

Белорусский президент Александр Лукашенко в интервью YouTube-каналу «Соловьев Live», фрагмент которого был опубликован на платформе «Смотрим», назвал украинского лидера Владимира Зеленского «безголовым», сообщает «Лента.ру».
По словам Лукашенко, он разочаровался в президенте Украины из-за его высказываний о возможном нападении со стороны Москвы.
«Зеленский, прости меня, первый раз скажу, безголовый, хотя я не ожидал, что он себя так будет вести, он уже начал кричать "нет-нет, войны не будет, войны нет" и так далее. Они уже его сейчас в стойло пытаются загнать, чтобы он говорил, что война будет, мы нападем и прочее», — заявил белорусский лидер.
Кроме того, Лукашенко также назвал Зеленского аморфным человеком без стержня.
«Я бы не сказал, что он такой человек, который ненавидит все советское прошлое и то, что было в войну [Великую Отечественную], и холокост как еврей. Я бы не сказал. Он просто аморфный человек, у него нет стержня», — отметил глава Белоруссии.
Ране Лукашенко заявил, что Украина может присоединиться к Союзному государству через 15 лет.
«Если вы говорите, срок 15 лет, уверен, что там будет Украина, если мы не наделаем ошибок», — сказал Лукашенко.