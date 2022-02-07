Кандидат в президенты Франции обратилась к россиянам по-русски

Кандидат на пост президента Франции от партии «Республиканцы» Валери Пекресс во время интервью в эфире France 2 по-русски обратилась с призывом к народу России «вместе строить мир в Европе», сообщает РИА Новости.

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«Я хочу сказать гордому русскому народу, что мы должны вместе строить мир в Европе, и начать войну с Украиной было бы ужасной ошибкой», - сказала она.

Затем кандидат по просьбе ведущей перевела свою фразу на французский язык.

Пекресс хорошо владеет русским языком. По её словам, в 15 лет она очень увлекалась русской литературой и начала учить русский язык. Пекресс заявляла, что побывала в Ялте в одном из коммунистических лагерей, хотя не поддерживала коммунистическую идеологию.

Ранее кандидат в президенты Франции, писатель и журналист Эрик Земмур заявила, что санкции в отношении России следует отменить. По мнению политика, Париж и Москва «должны быть друзьями».

Президентские выборы во Франции состоятся в апреле 2022 года. Среди других кандидатов на высший государственный пост - лидер крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, журналист и писатель Эрик Земмур, мэр Парижа Анн Идальго и другие.