Макрон назвал главную цель своего визита в Москву

Французский лидер Эммануэль Макрон сообщил, что поиск взаимоприемлемых решений для безопасности Европы должен осуществляться с уважением и пониманием России, заявил глава государства в интервью Le Journal du Dimanche.

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«Я всегда поддерживал глубокий диалог с президентом Путиным и наша ответственность в том, чтобы выработать исторические решения», — сказал президент.

Он предположил, что лидер России готов к этому. Макрон указал, что именно с таким настроем отправляется в Москву на переговоры с российским лидером.

«Геополитическая цель России сегодня явно не Украина, а прояснение правил сосуществования с НАТО или ЕС», — считает Макрон.

Он отметил, что эффективный и устойчивый диалог Запада с Москвой «не может и не должен происходить через ослабление какого-либо европейского государства».

Кроме того, президент Франции отметил, что «обеспечение и гарантии безопасности стран Балтии, Польши или Румынии являются важными и первоочередными», а безопасность и суверенитет Украины или любой другой европейской страны не могут являться «предметом какого-либо компромисса», так же, как для РФ «правомерно ставить вопрос о своей собственной безопасности».