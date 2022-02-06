В Молдавии обратились за помощью к России

Жители Гагаузии обратились к руководству России и "Газпрома" с просьбой снизить цену на газ для автономии. Об этом было заявлено на митинге протеста против повышения цен на газ, топливо и продукты питания, который прошел в воскресенье в городе Комрат. Перед собравшимися выступили депутаты Народного собрания, которые ранее приняли решение направить в Москву делегацию для переговоров.

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"Уже подготовлены и отправлены письма на имя президента России Владимира Путина, замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака, главы "Газпрома" Алексея Миллера. Мы ждем ответа. Я уверен в том, что Россия протянет нам руку помощи и окажет гуманитарную помощь в виде газа", - заявил на митинге депутат Народного собрания Виктор Петров. В качестве одной из мер гагаузские депутаты предлагают осуществить альтернативные Молдавии поставки газа в Гагузию из магистрального Трансбалканского трубопровода, который проходит через территорию автономии.

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Энергетический кризис

В октябре прошлого года газораспределительная компания "Молдовагаз" и "Газпром" продлили контракт на поставку топлива на пять лет. По нему в январе закупочная цена на российский газ для Молдавии выросла c $140 до $430 за 1 тыс. куб. м, а к январю она уже составила $647. В связи с этим Национальное агентство по регулированию в энергетике разрешило увеличить на 45% внутренние тарифы на газ, приобретаемый у "Газпрома", после чего тариф вырос с 9 227 до 13 418 леев за 1 тыс. куб. м (с $511 до $743)