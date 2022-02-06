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35 минут назад

Военнослужащий ДНР погиб на линии соприкосновения в Донбассе

Один военнослужащий Донецкой народной республики (ДНР) погиб на линии соприкосновения в Донбассе после прицельного огня снайпера Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

Военнослужащий ДНР погиб на линии соприкосновения в Донбассе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сегодня, снайпер 25 ОВДБр (отдельной воздушно-десантной бригады) по приказу военного преступника Кураша, с огневой позиции в районе н.п. Верхнеторецкое (северное) открыл прицельный огонь по позиции наших защитников в районе н.п. Верхнеторецкое (южное). С прискорбием сообщаем, что выполняя свой долг по защите республики, погиб военнослужащий Народной милиции", - говорится в сообщении.

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