Президент РФ Владимир Путин одержал победу над США и НАТО из-за их дряхлости и неспособности понять Россию. Об этом говорится в статье журналиста The Spectator Доминика Грина.
«Владимиру Путину не нужно отправлять войска в Украину. Он уже достиг своих стратегических целей - на данный момент. Ведущие силы Европейского союза, Франция и Германия, соревнуются друг с другом, чтобы Путин их услышал, в то время как Великобритания соревнуется с ними, поставляя оружие Украине. Соединенные Штаты стали ненадежным защитником… НАТО разделено и бессильно», - написал Грин.
Американских и европейских политиков журналист назвал «дряхлой кастой коррумпированных лидеров», которые не способны справиться с современными вызовами.
«Америка сегодня или Россия позавчера? Владимир Путин стал свидетелем распада и распада Советского Союза, а также последующего расширения НАТО до границ России. Теперь он возвращает услугу. Он вытесняет американское и европейское влияние из Украины и распарывает и без того изношенные связи НАТО и ЕС», - пишет Грин
По его мнению, «геополитика – это не о морали». Речь идет об эффективном использовании власти. В течение тридцати лет в Вашингтоне существовало мнение, что экономика постсоветской России сравнима только с экономикой Португалии и работает исключительно на экспорте углеродного топлива.
«То, что эти статистические данные были правдой, показывает, насколько хорошо Владимир Путин разыгрывал свою некозырную карту — и как высокомерно и неправильно США строили отношения с Россией, в то время как их эксперты рассказывали друг другу лестные сказки», - считает публицист.
Он отметил, что сейчас США нужна «тонкая и циничная политика Джорджа Кеннана» (дипломат и политолог, известен как «архитектор Холодной войны», идейный отец «политики сдерживания» - «Рамблер») в отношении России.
«Уважайте и понимайте своего соперника, помните, что русский народ не такой, как его лидеры, стройте свою внешнюю политику на своих внутренних сильных сторонах, избегайте крайностей в политике и действиях. Если вы думаете, что Джо Байден способен на что-то из этого, то у меня есть дача в Крыму, чтобы продать вам», - эмоционально завершил статью Грин.