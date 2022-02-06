«Уважайте и понимайте своего соперника, помните, что русский народ не такой, как его лидеры, стройте свою внешнюю политику на своих внутренних сильных сторонах, избегайте крайностей в политике и действиях. Если вы думаете, что Джо Байден способен на что-то из этого, то у меня есть дача в Крыму, чтобы продать вам», - эмоционально завершил статью Грин.