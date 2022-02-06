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8 минут назад

Лукашенко поставил ультиматум Украине

Белоруссия не будет поставлять Украине ГСМ в случае начала ею вооруженного конфликта с РФ. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко. Белоруссий лидер отметил, что его армия будет на стороне России.

Лукашенко поставил ультиматум Украине
Фото: ReutersReuters

«Если вы [Украина] столкнетесь с Россией — мы будем не с вами. Мы отрежем всякие поставки не только ГСМ, с Россией вместе и электричество», — заявил Лукашенко в эфире программы «Соловьев Live».

Он отметил, что если Украина начнет воевать против Донбасса, то белорусская армия поведет себя «точно так, как российская».

Названы компании, которые пострадают при «вторжении» РФ на Украину

Reuters ранее сообщил, что в случае начала войны между Россией и Украиной потери украинской армии могут составить от 5 до 25 тысяч военнослужащих. Потери среди мирного населения могут достигнуть 50 тысяч человек. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США располагают информацией о планах России по вторжению на Украину, однако не смог доказать эти слова. В Кремле отметили, что этому нет нет ни одного доказательства.

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