Лукашенко поставил ультиматум Украине

Белоруссия не будет поставлять Украине ГСМ в случае начала ею вооруженного конфликта с РФ. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко. Белоруссий лидер отметил, что его армия будет на стороне России.
«Если вы [Украина] столкнетесь с Россией — мы будем не с вами. Мы отрежем всякие поставки не только ГСМ, с Россией вместе и электричество», — заявил Лукашенко в эфире программы «Соловьев Live».
Он отметил, что если Украина начнет воевать против Донбасса, то белорусская армия поведет себя «точно так, как российская».
Reuters ранее сообщил, что в случае начала войны между Россией и Украиной потери украинской армии могут составить от 5 до 25 тысяч военнослужащих. Потери среди мирного населения могут достигнуть 50 тысяч человек. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США располагают информацией о планах России по вторжению на Украину, однако не смог доказать эти слова. В Кремле отметили, что этому нет нет ни одного доказательства.