В Марокко погиб мальчик, упавший в 32-метровый колодец

В Марокко погиб мальчик, который провалился в 32-метровый колодец и провел там несколько дней. Масштабная операция по его спасению закончилась трагедией. Об этом сообщил король Марокко Мухаммед VI в Twitter.

Фото: Reuters Reuters

Несчастный случай произошел 1 февраля. Отец ребенка ремонтировал колодец рядом с домом в селении Игран в провинции Шефшауэн. Оставленный без присмотра малыш провалился в него и застрял на глубине 32 метров. Родители незамедлительно сообщили о случившемся соседям и местным властям.

К спасательной операции были привлечены полицейские, врачи, спелеологи и горноспасатели. Через 5 дней Райана смогли извлечь из колодца.

К сожалению, ребенок не выдержал перенесенных мучений и скончался. Отмечается, что при падении он получил серьезную травму головы.