Елизавета II назвала имя новой королевы Великобритании

Королева Великобритании Елизавета II накануне 70-летия своего правления сообщила, кто займет ее место на престоле в будущем. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на Twitter королевской семьи.

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Как говорится в публикации, Елизавета II назвала своего старшего сына Чарльза и его жену Камиллу следующими монархами Великобритании. В своем обращении к народу она отметила, что будет вечно благодарна и обязана британцам за привязанность и преданность, которую они проявляли к ней из года в год.

«Я знаю, что при вступлении на престол, когда придёт время, моего сына Чарльза и его жены Камиллы, вы окажете ему ту же поддержку, которую давали мне», — указала Елизавета II.

Королева Великобритании добавила, что на свой предстоящий «платиновый юбилей» она смотрит «с надеждой и оптимизмом». Она восхитилась «необычайным технологическим, социальным и культурным прогрессом», который произошел с человечеством в последние семь десятилетий и принес пользу всем окружающим. Елизавета II подчеркнула, что надеется на такое же полное возможностей будущее для молодежи Великобритании и по всему Содружеству.