Исполнилось 70 лет со дня восхождения на трон Елизаветы II

В 2022 году Великобритания празднует платиновый юбилей правления королевы. Елизавета II станет первым монархом в истории страны, царствовавшим целых 70 лет. Она взошла на престол 6 февраля 1952 года после смерти своего отца, короля Георга VI, который стоял во главе Британской империи в годы Второй мировой войны. «Лента.ру» вспомнила, каким был король, который справился с дефектом речи, пережил ночную бомбардировку во дворце, питался по продуктовым карточкам вместе с народом и завел первых королевских корги.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Георг VI появился на свет до войн и революций XX века, полностью изменивших карту Европы. Британской империей все еще правила его прабабушка — королева Виктория. Сохранились фотографии, на которых она позирует вместе с ним. Виктория умерла, когда Георгу исполнилось шесть лет.

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Как водится у королевских особ, принцу дали не одно, а целых четыре имени. Полностью его звали Альберт Фредерик Артур Джордж, причем до коронации чаще всего использовалось первое имя — Альберт, полученное в честь покойного мужа Виктории. А друзья и родственники звали принца попросту — Берти.

В молодости Георг служил в военном флоте и авиации, а потом завел роман с австралийкой Шейлой Чисхолм — женой известного картежника лорда Лафборо

Не самое приличное знакомство для члена королевской семьи, но его старший брат выделывал и не такое. В конце концов вмешался отец и потребовал, чтобы Георг немедленно перестал позорить семью. Тот неохотно покорился и стал подыскивать более подходящую партию.

Шейлу разрыв с принцем печалил недолго. Ее следующим любовником стал князь Сергей Оболенский, потом она встречалась со звездой итальянского кино Рудольфом Валентино, дважды разводилась и выходила замуж. Ее третьим и последним мужем был внук российского императора Александра III князь Дмитрий Александрович Романов.

Новой избранницей Георга оказалась дама куда более благородного происхождения. Среди предков леди Елизаветы Боуз-Лайон, за которой начал ухаживать принц, числились премьер-министр Великобритании Уильям Кавендиш-Бентинк и генерал-губернатор Индии Ричард Колли Уэлсли, служившие британской короне в начале XIX века.

В отличие от австралийки, Елизавету пришлось уговаривать. Ее смущала ответственность, которой грозил брак с членом королевской семьи. Она дважды ответила отказом на предложение руки и сердца, сделанные принцем, и согласилась лишь на третий раз. В 1923 году они поженились и сразу же отправились в путешествие по Африке. Много лет спустя почти так же поступят принц Гарри и Меган Маркл.

Супруга Георга VI прожила 102 года и скончалась в 2002 году, сыграв в истории британской монархии едва ли не более важную роль, чем сам король

Она оставалась главой королевской семьи даже после того, как престол заняла ее дочь — нынешняя королева Великобритании Елизавета II. «Степень власти, которой пользовалась королева-мать, поражала», — пишет биограф королевской семьи леди Колин Кэмпбелл.

В 1926 году родилась первая дочь принца — будущая королева Великобритании Елизавета II. Ее младшая сестра Маргарет появилась на свет через четыре года.

Многие свои увлечения, в том числе любовь к верховой езде и разведению корги, Елизавета II унаследовала от Георга

Как и его дочери, Георг питал слабость к животным. В 1933 году он подарил Елизавете и Маргарет щенка по прозвищу Дуки. С тех пор Елизавета не расставалась с собаками. Одно время она держала во дворце целую свору из 30 корги. Но до отца ей все равно было далеко: при нем в Виндзорском замке имелся даже свинарник.

В то время никто и подумать не мог, что Георг унаследует британский престол. Он был младшим сыном короля, поэтому корона должна была достаться не ему, а его старшему брату Эдуарду. И это действительно произошло, но ненадолго. Сбылось мрачное предсказание их отца, всегда считавшего, что непутевому Эдуарду хватит считаных месяцев, чтобы погубить свою карьеру.

Когда в январе 1936 года Эдуард взошел на трон, он не пожелал расставаться со свой возлюбленной — американкой Уоллис Симпсон, у которой в роду не было не только королей, но и просто аристократов. Что еще хуже, до знакомства с Эдуардом она дважды была замужем, а потом разводилась. В высшем обществе это считалось неслыханным скандалом.

Правительство Великобритании и церковь Англии не одобряли отношений короля и Уоллис Симпсон. Эдуард поразмыслил и решил, что невеста ему дороже короны. В декабре 1936 года он обратился к нации по радио и объявил, что отрекается от престола. «Я нахожу для себя невозможным нести тяжкое бремя ответственности без помощи и поддержки женщины, которую люблю», — объяснил он.

Новая коронация состоялась 12 мая 1937 года. В тот день бывший принц Альберт стал королем Георгом VI, а его супруга — королевой-консортом Елизаветой.

Несмотря на тяжелый дефект речи, которым Георг страдал с детства, ему удалось произнести свою первую речь в новом качестве почти без запинок

Перед этим король много лет занимался с именитым логопедом, который обучал его методам, позволяющим справляться с заиканием. Но публичные выступления по-прежнему давались ему нелегко. Об этом эпизоде биографии Георга VI повествует фильм «Король говорит!» с Колином Фертом в главной роли.

Вот только избежать общения с публикой теперь было невозможно. Королю приходилось постоянно выступать и разговаривать с людьми, в том числе с мировыми лидерами того времени. Георг VI встречался с президентом США Франклином Рузвельтом и лидером французского Сопротивления Шарлем де Голлем, а британский премьер Уинстон Черчилль был его ближайшим соратником.

Георг VI отличался неожиданной для своего времени и положения широтой взглядов и старался не обращать внимания на классовые различия или цвет кожи. Так, вопреки традиции, он не стал искать невесту королевского происхождения (в отличие от своей дочери: мужем Елизаветы II стал потомок монархов Греции и Дании).

Георг демонстративно отвергал расизм, который для аристократов того времени был в порядке вещей

Еще до коронации он шокировал высшее общество, играя в парный теннис с чернокожим спортсменом. Позднее, во время поездки в ЮАР времен апартеида, он был оскорблен, когда ему запретили пожимать руки чернокожим. Белых охранников, которых приставили к нему в Южной Африке, Георг называл гестаповцами.

После начала Второй мировой войны Георг VI отказался от эвакуации из Лондона. Он навещал пострадавших от немецких бомбардировок, встречался с простыми горожанами в бомбоубежищах, совершал поездки по военным заводам и позициям британских войск, в том числе почти на передовой.

Во время одной из ночных бомбардировок Лондона немецкая бомба угодила в Букингемский дворец, где находились Георг VI и его супруга. Никто из членов королевской семьи не пострадал, но это показывает, что король подвергался не меньшей опасности, чем его подданные, причем по собственной воле.

Когда в воюющей Великобритании ограничили продажу масла, сахара, мяса и других продуктов питания, Георг VI наравне с простыми британцами пользовался продуктовыми карточками.

В 1943 году Георг VI ездил в освобожденную Северную Африку и Мальту, в 1944-м, после высадки войск в Нормандии, поднимал боевой дух солдат, открывших второй фронт, затем отправился в южную Италию, только что отвоеванную у фашистов. Младший брат короля участвовал в боевых действиях и погиб в 1942 году.

К началу правления Георга VI Британская империя хоть и сократилась в размерах, но все еще сохраняла колонии в Азии и Африке. Распад империи стал набирать обороты лишь после Второй мировой войны.

В 1947 году независимость получила Британская Индия, на территории которой теперь располагаются Индия и Пакистан. Затем британская корона потеряла Цейлон (ныне Шри-Ланка) и Мьянму, а палестинскую землю, которую до того контролировала Великобритания, отдали Израилю. В 1951 году из империи ушли Ливия и Оман.

Еще в юности Георг пристрастился к никотину и всю жизнь был заядлым курильщиком. По легенде, во время учебы в университете преподаватель поймал его с сигаретой. Он попытался отчитать принца и заявил, что такое поведение бросает тень на королевскую семью. «А мы не семья, мы — фирма», — ответил тот и продолжил курить.

Брошенное будущим королем словечко превратилось в жаргонное обозначение королевской семьи, используемое до сих пор. Даже принц Гарри и Меган Маркл в знаменитом интервью Опре Уинфри вслед за Георгом называли королевскую семью Фирмой

Впрочем, в тот раз преподаватель был прав, а принц — нет. Курить действительно не следовало. После войны здоровье Георга VI стало ухудшаться, причем причиной большей части его недугов было именно курение. В итоге у короля обнаружили рак легких, и в последние месяцы жизни ему пришлось почти отойти от дел из-за болезни.