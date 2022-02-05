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49 минут назад

Россия призвала США отреагировать на обстрелы Донецка

США следует отреагировать на обстрелы Донецка, с таким призывом выступил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. По словам дипломата, Украина нарушает Минские соглашения. Он указал на избирательное внимание со стороны американского руководства на события на Украине. Об этом представитель России написал на своей странице в Twitter.

Россия призвала США отреагировать на обстрелы Донецка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Украинская армия продолжает обстрелы жилых кварталов, убийства и увечья гражданских лиц, нагло нарушая минские договорённости. Где же реакция постпредства США при ООН? — возмутился Полянский.

Американская сторона полностью игнорирует действия Киева в Донбассе, но продолжает свою «шумиху вокруг якобы возможных планов России напасть на Украину», добавил дипломат.

Украина определилась с будущим Донбасса

Ранее сообщалось, что Минобороны Канады направило на Украину военно-транспортный самолёт с партией нелетального вооружения, заявили в ведомстве. Военные отметили, что Оттава «твёрдо поддерживает суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины», а вооружение предназначено для защиты страны от угроз со стороны России.

Известно, что направленный на Украину груз включает в себя, в частности, средства индивидуальной защиты, разведывательное оборудование и средства ведения наблюдения. Также правительство Канады объявило, что миссия «Объединитель» на Украине со временем будет увеличена с 200 до 400 человек.

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