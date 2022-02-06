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1 час назад

Королева Великобритании обратилась к нации накануне 70-летия своего правления

Королева Великобритании Елизавета II обратилась к нации накануне 70-летия своего правления, сообщается в Twitter королевской семьи. В этом обращении она назвала имя новой королевы Великобритании, которая взойдет на престол вместе с ее старшим сыном, принцем Чарльзом, после нее.

Елизавета II назвала имя новой королевы Великобритании
Фото: Pool/ReutersPool/Reuters

"Я навечно благодарна и обязана вам за преданность и привязанность, которые вы продолжаете мне дарить. И я знаю, что при вступлении на престол, когда придёт время, моего сына Чарльза и его жены Камиллы, вы окажете ему ту же поддержку, которую давали мне", - написала Елизавета II.

"В то время, как я с надеждой и оптимизмом смотрю на предстоящий год празднования "платинового" юбилея, я помню, сколь многому мы можем быть благодарны. Последние семь десятилетий показали необычайный социальный, технологический и культурный прогресс, который принёс пользу всем нам. И я уверена, что будущее также предложит подобные возможности нам, и особенно молодёжи в Великобритании и по всему Содружеству", - указано в обращении.

Елизавета II взошла на престол 6 февраля 1952 года, она правит дольше всех монархов в британской истории, а также является старейшим главой государства в мире. Ранее королева Великобритании Елизавета II занялась производством кетчупа.

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