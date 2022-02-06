Елизавета II назвала имя новой королевы Великобритании

"В то время, как я с надеждой и оптимизмом смотрю на предстоящий год празднования "платинового" юбилея, я помню, сколь многому мы можем быть благодарны. Последние семь десятилетий показали необычайный социальный, технологический и культурный прогресс, который принёс пользу всем нам. И я уверена, что будущее также предложит подобные возможности нам, и особенно молодёжи в Великобритании и по всему Содружеству", - указано в обращении.