Низложить Раду, создать лагеря. Описан захват Украины Россией

Немецкий таблоид Bild заявил, что Россия приготовила планы по оккупации Украины. В материале газеты утверждается, что власти РФ создадут «народную раду» — марионеточный парламент, который должен низложить Верховную раду. Кроме того, для несогласных украинцев российское руководство якобы намерено создать сеть фильтрационных лагерей. Вторжение якобы может состояться «не позднее марта». В МИД России назвали авторов подобных публикаций «извращенцами».

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала публикацию немецкой газеты Bild, в которой излагается подробная схема захвата Украины Россией.

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"В статье раскрывается подробная схема "захвата Украины", которая, со слов журналистов, "попала в руки неназванной спецслужбы". Глобальный информационно-политический шмарафон (sic!) натовских желаний. Много раз мы наблюдали, как западники портят Олимпийские игры. Но нынешний подход к снаряду придумали настоящие извращенцы, которые готовы на все", - заявила Захарова.

Она также раскритиковала случайную публикацию агентством Bloomberg новости-пустышки с заголовком "Россия напала на Украину". Редакция агентства объяснила это ошибкой, причины которой ей пока неизвестны. В эфире "Радио России" Захарова сообщила, что подобного рода публикации уже нельзя назвать пропагандой, поскольку под пропагандой подразумевается отстаивание какой-то точки зрения, в ней есть зерно, "связанное с продвижением своей позиции".

"Но это уже даже не плохая пропаганда, когда ты используешь СМИ для достижения своих целей, это страшное преступление против нашей планеты, которое совершается под эгидой западного мейнстрима", — сказала дипломат.

О чем говорится в статье Bild

Автор материала в Bild ссылается на секретный отчет внешней разведки ФРГ. По данным журналиста, после разгрома украинских войск, российские части начнут осады крупных городов. Используя агентурные сети в городах Украины, российское руководство якобы намерено с легкостью захватить их, а после - создать марионеточный парламент, "народную раду", которая объявит о низложении Верховной рады.

По данным Bild, "в настоящее время ФСБ готовит пророссийские группы для развертывания на Украине". Кроме того, с помощью "народной рады" Москва якобы намерена создать систему фильтрационных лагерей для несогласных с вторжением жителей Украины. Перед марионеточным правительством также будет поставлена задача – провести общенациональный референдум о присоединении Украины к России в формате Союзного государства "по советской системе". Bild также утверждает, что "полномасштабное вторжение" может начаться "уже в феврале, но не позднее марта" - это произойдет, если президент России Владимир Путин "не передумает".

Посольство РФ в Берлине заявило в комментарии Bild, что эта информация является "странной смесью спекуляций и слухов", и отказалось комментировать ее подробнее. Немецкий таблоид Bild и ранее публиковал информацию по поводу украинского кризиса, с которой не соглашалась Москва.

В начале декабре издание опубликовало карту возможного "вторжения" России на Украину. Как написало издание, ссылаясь на источники в НАТО и украинской разведке, ожидать этого нападения стоило уже в начале 2022 года. В материале уточнялось, что рассматриваются два сценария: одновременная атака с нескольких фронтов или нападение в несколько этапов. В первом сценарии, писала Bild, речь идет об одновременной атаке с северного Крыма и через территории ДНР и ЛНР. Второй сценарий включает в себя три фазы: нападение на юг Украины, на северо-восток Украины и наступление на Киев с севера. Авторы статьи утверждали, что в итоге Россия "захватит" около двух третей украинской территории. Добавим, что Bild – крупнейший немецкий таблоид. Это одно из немногих изданий в ФРГ, где в каждом выпуске есть специальная полоса для опровержений.