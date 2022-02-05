В Британии признали победу Путина над мировым лидерством США

«В момент огромной международной напряженности Россия и Китай заявляют о наступлении новой геополитической эры. Отныне доминирование глобального Запада во главе с США больше не будет восприниматься как должное или терпимое. Используя весь вес Китая в поддержку грандиозной сделки, которую Путин потребовал от Запада, он дает Москве гораздо больше рычагов воздействия», — пишет The Telegraph.