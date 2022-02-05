В Британии признали победу Путина над мировым лидерством США

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38 минут назад

The Telegraph: Путин и Си оспорили мировое лидерство США

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин решили оспорить многолетнее лидерство стран Запада во главе США. По мнению журналиста The Telegraph Роланда Олифанта, в мире началась новая эра геополитики.

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Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В момент огромной международной напряженности Россия и Китай заявляют о наступлении новой геополитической эры. Отныне доминирование глобального Запада во главе с США больше не будет восприниматься как должное или терпимое. Используя весь вес Китая в поддержку грандиозной сделки, которую Путин потребовал от Запада, он дает Москве гораздо больше рычагов воздействия», — пишет The Telegraph.

По информации издания, наличие Китая в качестве союзника позволит России укрепить позиции на мировой политической сцене, а также смягчить последствия возможных санкций со стороны Запада.

«Москва и Пекин в настоящее время связаны общей целью противостоять США», — заключает The Telegraph.

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Ранее Владимир Путин и Си Цзиньпин провели встречу в Пекине. Политики отметили, что дружба России и Китая «не знает границ». Москва и Пекин также выразили обеспокоенность по поводу военно-биологической деятельности США, пишет RT.

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