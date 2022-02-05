США попали в зависимость от российского дизеля

Зависимость США от дизельного топлива из России этой зимой значительно увеличилась, пишет Bloomberg.

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Из-за холодов и того, что традиционные поставщики топлива (Европа и Канада) столкнулись со своими трудностями, страна начала потреблять больше дизельного топлива из России. В феврале этого года Россия поставит в США более 1,55 миллиона баррелей дизтоплива (рекорд с 2019 года). Это почти четверть (22 процента) от всего импорта.

Восточная часть страны попала в зависимость от внешних поставок, поскольку последние несколько лет мощности по переработке нефти снизились из-за уменьшения рентабельности. Запасы дизельного топлива упали до минимальных за последние восемь лет показателей.

Северо-восток в большей степени полагается на дизельные генераторы для производства электроэнергии, поскольку цены на природный газ резко выросли. Другие основные поставщики в США сталкиваются со своими проблемами. Европа борется с нехваткой энергии и перебоями в работе нефтеперерабатывающих заводов, а Канада была вынуждена закрыть завод на восточном побережье в начале пандемии.