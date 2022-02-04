Канадский телеканал оправдался за ложь о России

Телерадиовещательная корпорация Канады CBC оправдалась за заявления своей журналистки о «российском следе» в проходящих в Оттаве протестах дальнобойщиков. Об этом сообщает «РИА Новости».

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По данным агентства, ранее телеведущая Нил Коксал высказала мнение, что протестные акции в Канаде могли «спровоцировать русские». При этом она не привела никаких этому доказательств. Позднее из-за разразившегося скандала CBC приписала к отрывку эфира уточнение: «В этом вопросе необходимо было сослаться на данные и опасения экспертов». Но и это оправдание вызвало возмущение среди зрителей.

Пользователи интернета и ряда местных порталов, в том числе RWN, указали на то, что организаторы акции хорошо известны и «ни один эксперт не говорил, что Россия спровоцировала протесты».