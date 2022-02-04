Канадский телеканал оправдался за ложь о России

Телерадиовещательная корпорация Канады CBC оправдалась за заявления своей журналистки о «российском следе» в проходящих в Оттаве протестах дальнобойщиков. Об этом сообщает «РИА Новости».
По данным агентства, ранее телеведущая Нил Коксал высказала мнение, что протестные акции в Канаде могли «спровоцировать русские». При этом она не привела никаких этому доказательств. Позднее из-за разразившегося скандала CBC приписала к отрывку эфира уточнение: «В этом вопросе необходимо было сослаться на данные и опасения экспертов». Но и это оправдание вызвало возмущение среди зрителей.
Пользователи интернета и ряда местных порталов, в том числе RWN, указали на то, что организаторы акции хорошо известны и «ни один эксперт не говорил, что Россия спровоцировала протесты».
Акции против коронавирусных ограничений, инициированные канадскими дальнобойщиками, начались в Оттаве 29 января. Протестующие требовали от властей отменить все введенные меры, связанные с пандемией и вакцинацией населения.