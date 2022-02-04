Псаки: США обсуждают с Европой диверсификацию поставок газа

США обсуждают с Европой возможность диверсификации поставок газа на случай обострения ситуации вокруг Украины . Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге, передает РИА «Новости» .

«Мы находимся в контакте с нашими европейскими партнерами, а также крупными поставщиками по поводу того, что можно сделать, и каким образом мы можем увеличить запасы для удовлетворения их потребностей», - сказала Псаки.

США и страны Евросоюза пытаются найти замену поставкам российского газа. В начале февраля Вашингтон и Брюссель начали переговоры с крупными азиатскими импортерами, убеждая их отправлять часть сжиженного природного газа (СПГ) по своим долгосрочным контрактам в ЕС в случае вооруженного конфликта на Украине. В частности, американские и европейские компании обратились за помощью к Японии, Южной Корее, Индии и Китаю.