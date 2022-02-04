Зеленский обратился к украинской сборной после поражения от россиян

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал мини-футбольную сборную страны после поражения в полуфинале чемпионата Европы от команды России.
Зеленский опубликовал в твиттере фото с футболкой сборной Украины под номером 95 и высказал спортсменам слова благодарности за игру.
«Ребята, спасибо за характер и классную игру! Украина ждала полуфинала футзального Евро 17 лет. Верим – путь в финал будет гораздо короче. Вы – наши герои! Слава Украине!» написал президент.
4 февраля сборная Украины проиграла команде России в полуфинале чемпионата Европы в Амстердаме. Матч завершился со счетом 2:3.
Во время поединка украинские болельщики получили предупреждение – они скандировали политические кричалки. Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в комментарии «Чемпионату» назвал поведение украинских болельщиков «проявлением слабости» и «настоящей быдломанией». Он призвал Ассоциацию мини-футбола России подать протест на поведение украинских фанатов.