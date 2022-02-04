Зеленский обратился к украинской сборной после поражения от россиян

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал мини-футбольную сборную страны после поражения в полуфинале чемпионата Европы от команды России.

Фото: Reuters Reuters

Зеленский опубликовал в твиттере фото с футболкой сборной Украины под номером 95 и высказал спортсменам слова благодарности за игру.

«Ребята, спасибо за характер и классную игру! Украина ждала полуфинала футзального Евро 17 лет. Верим – путь в финал будет гораздо короче. Вы – наши герои! Слава Украине!» написал президент.

Хлопці, дякуємо за характер і класну гру! Україна чекала півфіналу футзального Євро цілих 17 років. Віримо – шлях до фіналу буде значно коротшим. Ви – наші герої! Слава Україні! pic.twitter.com/mwhl0D4EUP— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 4, 2022

4 февраля сборная Украины проиграла команде России в полуфинале чемпионата Европы в Амстердаме. Матч завершился со счетом 2:3.