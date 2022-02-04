В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 76.05EUR 87.12
Войти в почту
1 час назад

Зеленский обратился к украинской сборной после поражения от россиян

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал мини-футбольную сборную страны после поражения в полуфинале чемпионата Европы от команды России.

Зеленский обратился к украинской сборной после поражения от россиян
Фото: ReutersReuters

Зеленский опубликовал в твиттере фото с футболкой сборной Украины под номером 95 и высказал спортсменам слова благодарности за игру.

«Ребята, спасибо за характер и классную игру! Украина ждала полуфинала футзального Евро 17 лет. Верим – путь в финал будет гораздо короче. Вы – наши герои! Слава Украине!» написал президент.

4 февраля сборная Украины проиграла команде России в полуфинале чемпионата Европы в Амстердаме. Матч завершился со счетом 2:3.

Украинские болельщики оскорбляли россиян в матче ЧЕ по футзалу

Во время поединка украинские болельщики получили предупреждение – они скандировали политические кричалки. Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в комментарии «Чемпионату» назвал поведение украинских болельщиков «проявлением слабости» и «настоящей быдломанией». Он призвал Ассоциацию мини-футбола России подать протест на поведение украинских фанатов.

148
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители