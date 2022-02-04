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1 час назад

Мужчина сдал 78 положительных тестов на COVID-19

Житель Стамбула Музаффер Каясан вынужден 14 месяцев сидеть на карантине, так как все тесты, которые он сдаёт, оказываются положительными, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал A Haber.

Мужчина сдал 78 положительных тестов на COVID-19
Фото: ReutersReuters

56-летний Каясан болен лейкемией. Он заразился коронавирусом в ноябре 2020 года, прошёл лечение в больнице и выписался, но его тест на коронавирус так и остался положительным. Мужчина уже сдал 78 тестов.

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Каясан не может выйти из карантина, видеть внуков и вынужден жить один. Он обратился за помощью к властям.

"Когда мы спрашиваем наших ученых и врачей, они говорят, что моя иммунная система слаба, потому что у меня лейкемия, и они поддерживают мою жизнь в течение четырнадцати месяцев с помощью лекарств, которые они прописывают", — привел телеканал слова Каясяна.

По его словам, это сложная ситуация и для него, и для его семьи.

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