В Нигерии избиратели напали на депутата за плохую работу

Колонна, сопровождавшая члена Палаты представителей Нигерии Магаджи Дау, подверглась нападению в штате Джигава, откуда он избирался в парламент. По данным Sahara Report, поводом для нападения стали обвинения в плохом представительстве региона.

Фото: Luc Gnago/Reuters Luc Gnago/Reuters

Нападавшие перекрыли дорогу, по которой двигался кортеж депутата, спешившего на встречу с местным населением, и обвинили его в том, что он давно не появлялся в своем регионе, вспомнив об избирателях только в предверии выборов 2023 года.

В результате завязалась перепалка между жителям Джигавы и окружением депутата. Местные полицейские заявили, что инцидент исчерпан, хотя несколько особо активных нападавших были арестованы.

Ранее неизвестные избили до полусмерти украинского депутата и его жену. Инцидент произошел в пригороде Одессы. Неизвестные остановили автомобиль супругов, а затем напали на них.