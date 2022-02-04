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1 час назад

В Нигерии избиратели напали на депутата за плохую работу

Колонна, сопровождавшая члена Палаты представителей Нигерии Магаджи Дау, подверглась нападению в штате Джигава, откуда он избирался в парламент. По данным Sahara Report, поводом для нападения стали обвинения в плохом представительстве региона.

В Нигерии избиратели напали на депутата за плохую работу
Фото: Luc Gnago/ReutersLuc Gnago/Reuters

Нападавшие перекрыли дорогу, по которой двигался кортеж депутата, спешившего на встречу с местным населением, и обвинили его в том, что он давно не появлялся в своем регионе, вспомнив об избирателях только в предверии выборов 2023 года.

В результате завязалась перепалка между жителям Джигавы и окружением депутата. Местные полицейские заявили, что инцидент исчерпан, хотя несколько особо активных нападавших были арестованы.

Ранее неизвестные избили до полусмерти украинского депутата и его жену. Инцидент произошел в пригороде Одессы. Неизвестные остановили автомобиль супругов, а затем напали на них.

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