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54 минуты назад

В Киеве 68 автомобилей Верховного суда Украины исчезли с парковки

В Верховном суде Украины сообщили об исчезновении с парковочной площадки ведомства 68 автомобилей на сумму более 12,5 миллионов гривен, что составляет 445 тысяч долларов. Там же уточнили, что после инцидента Верховный суд Украины обратился в Национальную полицию.

Десятки автомобилей исчезли с парковки в Киеве
Фото: @supremecourtofukraine Facebook@supremecourtofukraine Facebook

«В ночь с 3 на 4 февраля 2022 года с территории по адресу ул. Филиппа Орлика, 4, 4А и 8 пропали без какого-либо согласования на перемещение с собственником и материально-ответственными лицами 68 автомобилей на сумму 12 523 569 гривен, которые принадлежали Верховному суду Украины», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы суда.

Ранее бывший президент Украины Виктор Янукович подал иск против Верховной рады. Он потребовал признать, что у парламента нет полномочий лишать его должности президента любым способом, кроме импичмента.

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