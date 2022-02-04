Десятки автомобилей исчезли с парковки в Киеве

В Верховном суде Украины сообщили об исчезновении с парковочной площадки ведомства 68 автомобилей на сумму более 12,5 миллионов гривен, что составляет 445 тысяч долларов. Там же уточнили, что после инцидента Верховный суд Украины обратился в Национальную полицию.