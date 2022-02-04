Медведчук назвал несправедливым приговор Порошенко

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук назвал несправедливым приговор суда в Киеве экс-президенту Украины Петру Пророшенко. Его слова приводит РИА Новости.

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Как напомнил политик, Порошенко, проходящего по делу о госизмене, отпустили под личное обязательство, а самого Медведчука отправили под домашний арест. «Смотрите, во-первых, это право суда. Во-вторых, это, безусловно, несправедливость. Потому что ну как еще я могу это оценивать? Почему на сегодняшний день происходит именно таким образом? Мне же это непонятно», — отметил Медведчук.

31 января Порошенко приехал на допрос в ГБР. В ведомстве его встретил сотрудник, которого оппозиционер немедленно потребовал сменить и отстранить от расследования. Адвокаты Порошенко заявили, что их клиент отказался свидетельствовать по делу. Из ГБР его отпустили.