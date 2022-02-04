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42 минуты назад

США передали украинской погранслужбе 40 автомобилей

Соединённые Штаты передали Госпогранслужбе Украины 40 автомобилей для патрулирования труднодоступных районов.

США передали украинской погранслужбе 40 автомобилей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом говорится в сообщении американского посольства в Facebook.

«4 февраля 2022 года отдел технической помощи правоохранительным органам Украины посольства США в Киеве передал Государственной пограничной службе 40 полноприводных Mitsubishi», — заявили в посольстве.

Автомобили переданы в рамках пакета помощи пограничникам в размере $20 млн. Также Госпогранслужбе передали радиосвязь, средства индивидуальной защиты, палатки и другое оборудование.

В конце января на Украину прибыл очередной борт с 81 т боеприпасов из Соединённых Штатов.

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