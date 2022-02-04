США до 2025 года планирует втрое увеличить ядерный потенциал

США до 2025 года намерены произвести 480 новых тактических ядерных авиабомб в модификации B61-12, таким образом втрое увеличив свой ядерный потенциал, пишет Interfax со ссылкой на данные Федерации американских ученых.

Фото: United States Department of Defense United States Department of Defense

Бомбы B61-12 являются модификацией более ранних версией боеприпаса B61-3, 4, 7 10 и 11 и используются для оснащения стратегических стелс-бомбардировщиков B-2 Spirit и разрабатываемых B-21 Raider, а также американских и других истребителей-бомбардировщиков стран-членов НАТО в Европе.

По разным данным, у США на европейском театре военных действий в настоящее время есть от 100 до 150 ядерных авиабомб для применения тактической авиацией. Таким образом Соединенные Штаты собираются втрое увеличить свой тактический ядерный потенциал.

Планируемое к производству количество бомб больше арсеналов ядерных боеприпасов Китая, Франции, Британии, Пакистана, Индии, Северной Кореи и Израиля.

Ранее национальное управление по ядерной безопасности США (NNSA) сообщало, что производство новых авиабомб начали в конце ноября на предприятии Pantex в штате Техас. Есть сведения, что США уже располагают, как минимум, десятью такими новыми авиабомбами.

Сначала большую их часть могут разместить на континентальной части США. Затем они поступят на склады на авиабазах в Европе. В частности, авиабомбы с мощностью 0,3, 1,5, 10 или 50 килотонн предполагается разместить в Германии, Бельгии, Нидерландах, Италии и Турции.