Раскрыты планы Макрона на переговорах с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе визита в Москву планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным переговоры в «нормандском» формате по Донбассу и будущее европейской безопасности. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

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Переговоры Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным намечены на 7 февраля.

Агентство отмечает, что французский лидер отправляется в Москву в надежде, что Европа получит право голоса в дальнейших российско-американских переговорах по Украине, но «рискует оказаться в затруднительном положении, если вернется с пустыми руками».

Отмечается, что Макрон «постарается извлечь выгоду из прогресса», достигнутого в ходе «нормандских» встреч по Украине, которые состоялись ранее в Париже, и будет искать способы заставить Россию сократить наращивание военной мощи. Французский президент также намерен обсудить с российским коллегой будущее безопасности Европы.

Перед визитом в Москву Макрон планирует провести переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. На следующий день после встречи с Владимиром Путиным французский лидер посетит Киев.