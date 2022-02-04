Washington Post показала карту «вторжения» России на Украину

Американская газета The Washington Post опубликовала карту «вторжения» России на Украину. Издание предположило, как повлияет география Украины и откуда РФ может начать наступление.

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«Многие ожидают, что потенциальная военная агрессия России может также исходить с северо-востока и востока, где промосковские сепаратисты контролируют украинскую территорию на Донбассе, и где сосредоточено более 100 000 российских военнослужащих на границе страны с Украиной», — сообщает The Washington Post.

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Также предполагается, что российские войска могут пройти через Пинские болота, которые расположены к северу Украины. Местность замерзает и становится доступной для прохода войск. РФ может получить доступ к Киеву через болота на белорусской границе, которые замерзнут, считает The Washington Post.

Отмечается, что силы РФ могут столкнуться с препятствием в виде Чернобыля при наступлении. Вторжение России может замедлиться в Запорожье, где находится Днепропетровская ГЭС, сообщает издание. Черное море на юге Украины, который является судоходным маршрутом и имеет выход в Средиземное море. Точкой наступления РФ может стать Керченский пролив, а Карпатские горы могут затруднить наступление российских войск, передает издание.