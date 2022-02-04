"Большая разница": Лукашенко рассказал об отличиях между ним и Януковичем

"Я - автомат в руки, бронежилет надел, даже шлем забыл надеть. Я же не знал, что это произойдёт. Никто не дрожал. Я знал, как действуют наши ребята. Они выполняли все, что я им говорил. Но я им должен показать, что я никуда не сбежал, и дети мои тоже. Я сел в вертолёт и буквально через несколько минут приземлился там. Автомат был со мной", - вспомнил события тех дней Лукашенко.