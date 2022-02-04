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26 минут назад

"Большая разница": Лукашенко рассказал об отличиях между ним и Януковичем

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналисту Владимиру Соловьеву заявил, что между ним и экс-президентом Украины Виктором Януковичем большая разница. Беседа опубликована на YouTube-канале "БелТА".

"Большая разница": Лукашенко рассказал об отличиях между ним и Януковичем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Янукович и я - большая разница. У него денег было много, понимаете, деньги довлеют всегда, жмут в кармане и надо спасти", - сказал Лукашенко.

Он напомнил, что оппозиция запустила фейковую информацию, что Лукашенко сбежал из страны, сравнив его с Януковичем.

"Я - автомат в руки, бронежилет надел, даже шлем забыл надеть. Я же не знал, что это произойдёт. Никто не дрожал. Я знал, как действуют наши ребята. Они выполняли все, что я им говорил. Но я им должен показать, что я никуда не сбежал, и дети мои тоже. Я сел в вертолёт и буквально через несколько минут приземлился там. Автомат был со мной", - вспомнил события тех дней Лукашенко.

На уточняющий вопрос: "Зачем?" белорусский президент пояснил, что протестующие могли напасть на резиденцию.

"Что значит - зачем? Резиденция президента, особенно где он живет, всегда, особенно в этот период, вожделенное желание любого подонка. Да они и планировали нападение на резиденцию. Я исходил из того, что возможно, потому что если они уже пошли на штурм Дворца независимости, это большой риск", - сказал Лукашенко.

Он также сообщил, что в тот период белорусские силовики огромными партиями задерживали поступающее с территории Украины оружие.

"С Украины и один раз из России. Один был случай из России, кругом привезли. Но оружие, происхождение, взрывчатка – украинские", - подчеркнул Лукашенко.

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