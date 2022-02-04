«До китайцев дошло, что конфликт с Западом неизбежен»

Почему Россия поддерживает Китай в вопросе с Тайванем, а Пекин не признает Крым

Фото: Greg Baker/Pool Photo via AP Greg Baker/Pool Photo via AP

Накануне церемонии открытия зимней Олимпиады в Пекине лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин провели трехчасовые переговоры. Они подписали большое совместное заявление о современных международных отношениях. Руководство двух стран продемонстрировало единодушие по многим актуальным вопросам: например, нежелание видеть расширение НАТО и дальнейшее размещение американских ракет в Европе и Азии. «Газета.Ru» узнала у китаистов, означает ли новый документ прорыв в отношениях, и почему Китай все еще не готов признать Крым.

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Союз нового типа

Президент России Владимир Путин прилетел в столицу Китая Пекин, где 4 февраля проходит церемония открытия зимних Олимпийских игр. Достаточно редкий зарубежный визит в условиях пандемии, да еще в дружественную страну, не мог пройти без переговоров с ее лидером — Си Цзиньпином. Лидеры обошлись без рукопожатия, но явно обрадовались тому, что их очередная встреча проходит в офлайн-формате.

При этом еще во время переговоров на сайте Кремля появился документ, который подписали Путин и Си Цзиньпин, под названием «заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии».

По сути, в нем зафиксировано, что Россия и Китай одинаково видят новые правила в международных отношениях, — с явным акцентом на то, что мир больше не должен жить по правилам гегемона в лице США.

Так, Китай поддержал выдвинутые Россией предложения США и НАТО по гарантиям безопасности в Европе, которые включают в себя дальнейшее нерасширение альянса, прежде всего, за счет Украины. Москва в свою очередь подтвердила, что считает Тайвань неотъемлемой частью Китая и выступает против его независимости в любой форме.

Россия и Китай также призвали США отказаться от планов размещения ракет средней и меньшей дальности как в Азиатско-Тихоокеанском регионе, так и в Европе. Стороны заявили, что серьезно обеспокоены созданием союза AUKUS (США, Великобритания и Австралия). Как считают эксперты, он направлен в первую очередь на сдерживание КНР.

К слову, в заявлении говорится, что российско-китайские отношения нового типа «превосходят военно-политические союзы времен холодной войны», к которым, по идее, относится и НАТО.

Кроме того, страны выступают «против злоупотребления демократическими ценностями», а защита прав человека, по их мнению, не должна использоваться для давления на страны.

«Демократия не строится по трафаретам. (…) Право судить о том, является ли государство демократическим, есть только у его народа», — уверены партнеры.

Россия и Китай также собрались вместе «твердо отстаивать незыблемость итогов Второй мировой войны, противостоять попыткам искажения истории».

НАТО и Китаю не надо

Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин в разговоре с «Газетой.Ru» назвал новый документ «нормальной декларацией», которая просто скрепила уже озвученные ранее позиции.

«На самом деле Си Цзиньпин поддержал российские требования о гарантиях безопасности еще в ходе онлайн-саммита в декабре 2021 года. AUKUS Сергей Лавров тоже раньше ругал, по Тайваню тоже повторили стандартную нашу позиции. Сейчас просто все сведено воедино, — какие-то вещи могли забыться, какие-то формулировки усилены. Я не вижу в этом заявлении рывка и перехода на новый уровень», — сказал он.

В беседе с «Газетой.Ru» заместитель директора ИМЭМО РАН Александр Ломанов назвал заявление Путина и Си доказательством того, что они понимают проблемы друг друга.

«Это и признание того, что противоречия между Западом и незападным миром приобрели структурный характер. Интересы у Москвы и Пекина общие, значит, и методы реагирования могут быть общими.



Логика событий говорит о том, что реакция Китая будет подстраиваться, скорее, под российский стиль, так как Москва уже научилась жить в условиях новой холодной войны. В том числе потому, что она прошла через всю первую холодную войну, — а ведь Пекин вышел из нее в 1970-х годах, встав на сторону США. Поэтому сейчас Пекин очень заинтересован в том, чтобы координировать политику с Россией», — сказал эксперт.

Россия и Китай отметили, что их дружба не имеет границ, а в их сотрудничестве «нет запретных зон». Например, в экономике, — сегодня «Газпром» и «Роснефть» подписали важные соглашения с китайской нефтегазовой корпорацией CNPC. Первый увеличит объем поставок газа в Китай по дальневосточному маршруту на 10 млрд куб. м. в год (он в совокупности достигнет таким образом 48 млрд кубометров), а «Роснефть» поставит 100 млн тонн нефти через Казахстан в течение 10 лет.

Ломанов отметил, что в сегодняшнем заявлении заметна большая поддержка Россией китайских концепций и лозунгов даже на уровне терминологии. При этом он не считает, что это несет какие-то риски для Москвы.

«Возьмите даже первое предложение — «сегодня мир переживает масштабные перемены, человечество вступает в новую эпоху», — это базовые постулаты Си Цзиньпина и МИДа Китая. В глубине же декларации Россия поддерживает о концепцию о «сообществе единой судьбы человечества», которая появилась при Си.



Да, это уже о том, каким видит Китай мир в целом, а не себя в нем. Но рисков для России в этом я не вижу, потому что риск изоляции намного больше.



Да и сама концепция содержит довольно общие формулировки, которые не противоречат российским интересам», — считает аналитик.

До китайцев дошло

Василий Кашин из НИУ ВШЭ допускает, что на Западе встречу Путина и Си, а также их заявление могут расценить как некий прорыв в отношениях Москвы и Пекина, сделав соответствующие выводы. В целом же, по его словам, в обозримом историческом периоде позиции России и КНР действительно будут сближаться.

«Если раньше Китай мог оставаться в стороне от каких-то европейских сюжетов, а Россия — от каких-то азиатских, то теперь они начнут все больше сближаться и говорить о совместных действиях.



Например, мы поддерживаем традиционно Китай по Тайваню, а по конфликту в Южно-Китайском море хоть и не занимаем чью-то позицию, но ругаем все, что там делают американцы», — говорит он.

Ломанов же считает, что последние действия Пекина иллюстрируют осознание китайскими элитами, что конфликт с Западом неизбежен вне зависимости от того, какую манеру поведения выберет Китай.

«Раньше китайцам многое в российской внешней политике не нравилось, что было хорошо видно до середины 2010-х в неофициальных речах дипломатов и на уровне экспертных дискуссий. Там часто встречалась одна мысль: проблемы России в отношениях с Западом обусловлены ее неправильным поведением, может быть, из-за ее культурно-исторического бэкграунда. Отсюда, мол, и вытекало ее участие в конфликте с Грузией в 2008 году, и в крымских событиях. Все это — на контрасте с тем, что Китай стремится к гармоничным международным отношениям со всеми и ведет себя соответственно, никуда не ввязываясь. Показательной была фраза, что россияне любят бокс, а китайцы — гимнастику тайцзицюань, где мягкие и плавные движения.



И вот за последние пять лет в Китае произошло прозрение, — это был всего лишь стереотип. Теперь Запад ополчился на Китай, собрался сдерживать страну по всем фронтам.



При этом Пекин никуда не вторгался, не воевал и ничего плохого не сделал. Теперь положение России и Китая ничем в этом смысле не отличается», — заключил он.

Тайвань наш, Крым не ваш

И хотя у Москвы и Пекина одинаковое видение почти по всем громким темам последних лет, недостающим кусочком паззла в идеалистической картине остается Крым и его статус.

Василий Кашин объяснил, что по этому вопросу позиция Китая не может измениться, потому что основанием для отсоединения Крыма от Украины стал общенародный референдум, и это может повториться на Тайване.

«Это именно то, чем намерены воспользоваться тайваньские сепаратисты для объявления независимости. Поэтому признать легитимность референдума об отсоединении территорий китайцы ни при каких обстоятельствах не могут. Вот если они когда-нибудь захватят Тайвань, — тогда уже, я думаю, никаких особых проблем по вопросу Крыма не будет», — считает он.

Ломанов уверен, что Россия сама не стремится поднимать вопрос о признании полуострова.

«По Тайваню наша позиция не менялась 70 лет, и вдруг требовать за это признать Крым — просто не соответствует по масштабам российской дипломатии. Сегодняшнее заявление было больше про стратегию, а не про частности. Тут у нас многое совпадает, например, по нерасширению НАТО и размещению ракет средней и меньшей дальности. И ведь если решатся эти вопросы, то Крым и Донбасс сами по себе перестанут быть такими взрывоопасными точками», — заключает он.