«Северный поток-2» продадут Штатам

Ещё немного, ещё чуть-чуть… Как только – так сразу. Мы уже на низком старте. Это всё – про запуск газопровода «Северный поток-2». Сначала его никак не могли достроить, теперь никак не удаётся запустить. Как будто проклятье на него наложили. Хотя немцам российский газ ох, как нужен. Бывший глава МИД и бывший вице-канцлер ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что всегда воспринимал строительство «Северного потока-2» как реальный проект. По его мнению, отказываться от него, идя на поводу у США, – глупо. Политик считает, что США должны предложить замену российскому газу, причем – на выгодных для немцев условиях. Иначе могут идти лесом.

Фото: DPA/ Picture-alliance/ ТАСС DPA/ Picture-alliance/ ТАСС

Габриэль также припомнил, что Вашингтон неоднократно выступал против германо-российских трубопроводов, и даже временно вводил против них ограничительные меры. Ну, а чего ждать от администрации США, если госсекретарь Энтони Блинкен еще в 1987 году разродился монографией «Союзники против союзников: Америка, Европа и сибирский газопроводный кризис», где описал ситуацию, сложившуюся в процессе санкционного давления США на газопровод «Уренгой – Помары – Ужгород». Администрация Рейгана тогда пыталась активно помешать сотрудничеству Советского Союза и ФРГ в газовой сфере. Москва и Бонн на рубеже семидесятых и восьмидесятых годов договорились построить первый магистральный газопровод на немецкий внутренний рынок. США вставляли палки в колёса как могли. В итоге проект был реализован, хоть и не в полном объёме. Но важно не это, а то, что в монографии Блинкен с научной точки зрения обосновывал позицию: давление на СССР является для США не менее значимой задачей, чем отношения с Европой. И сейчас Вашингтон применяет против России инструменты давления, доказавшие свою эффективность еще в восьмидесятых.

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- Реакция бывшего руководителя МИД Германии нисколько не удивительна, - считает эксперт Александр Артамонов. - Стоит напомнить, что именно в 2022 году у соседки Германии Польши истекает контракт на поставку газа, заключённый ранее с «Газпромом». Четыре года назад, комментируя условия этой транзакции с российской компанией, польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что американский газ обойдётся Польше «на 20-30% дешевле» относительно российского. Для перекачки поставляемого по морю газа поляки открыли терминал с неблагозвучным названием Свиноуйсьце. Пять лет назад именно этот терминал принял первый газ от британской компании Centrica. Американский газ идёт польскому концерну PGNiG от двух заводов - Plaquemines и Calcasieu Pass - через концерн Venture Global.

Пан Моравецкий забыл только озвучить, что газ поляки закупают у США по условиям FoB, то есть прямо на заводе. Транспортное плечо и прочие накладные расходы, которые могут составлять до 40 с лишним процентов они оплачивают из собственного кармана. В их намерения входит создать трубопровод, охватывающий всю Западную Европу. Отсюда и, казалось бы, неожиданное заявление бывшего немецкого чиновника, которое следует понимать как очередную попытку выкрутить руки «Газпрому» при перезаключении договора на поставку через «Северный поток-2».То, что запуску «Северного потока-2» противодействуют, в первую очередь США, подтвердил в интервью газете Handelsblatt глава комитета по внешней политике бундестага Михаэль Рот. По его мнению, они руководствуются исключительно собственными интересами, потому как «хотят продавать в Европе свой дорогой сжиженный природный газ».

Вслед за Вашингтоном тянется и Киев. Украина, как выяснилось, нуждается в том, чтобы «Газпром» качал голубое топливо через её территорию. Без российской трубы экономика страны трещит по швам.

Вот только требования Украины, чтоб Германия отказалась от «Северного потока-2» (а заодно поставила бы в Незалежную оружие), немцы принимают за истерику. По крайней мере, так выразился в беседе с корреспондентом ТАСС депутат Бундестага, член парламентского комитета по защите климата и энергетики от фракции «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре. Видимо, наезды Киева утомили Котре настолько, что он вспомнил про Минские договорённости. По его мнению, Украину нельзя поддерживать в одностороннем порядке, если она не выполняет свою часть этих соглашений.

Хоть в Германии и понимают, чьи уши торчат из-за новой газовой трубы, Берлин отложил сертификацию «Северного потока-2», поскольку Федеральное сетевое агентство Германии якобы не получило необходимых документов.

В России очередную проволочку восприняли с долей иронии: «Свидомые боятся, что их труба останется без "грязного оккупансткого" газа».

«У руководства Германии сейчас наисложнейший выбор: ляжет ли оно под США?».



«Смешное словосочетание: "Украина потребовала от Германии"».



«Задрали этим СП-2. Все кричат, что мы его в политических целях будем использовать. А чем они сейчас занимаются, когда он даже не запущен? Политическим шантажом, иначе это не назовешь».



«Ну, США могут предложить прослушку чиновников ФРГ от ЦРУ и ещё могут увеличить налог на НАТО», - так реагируют россияне на новости об очередной проволочке с запуском газопровода.

В конце концов, с запасами газа ничего не случится, не молоко, не прокиснет. И вообще, если европейцы так боятся США, то Китай купит всё, что только смогут ему поставить. Там экономика на подъеме, нужны энергоносители.

Напомним, что «Северный поток-2» был достроен в сентябре 2021 года. В конце декабря глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что обе нитки газопровода уже готовы к работе. Но перед запуском «Северный поток-2» должен дождаться сертификации немецкого и европейского регуляторов.