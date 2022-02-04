Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Запад раскрыть суть грозящих России санкций, пишет «Коммерсант».

В интервью американскому телеканалу CNBC Кулеба заявил, что Россия слышит о возможности введения санкций месяцами и уже привыкла к этой угрозе.

По мнению главы украинского МИД, теперь необходимо озвучить конкретные меры, чтобы Москва поняла, «что Запад действует сообща и санкции готовы».

«Сейчас самое время быть конкретными. Иначе Россия будет думать, что все это несерьезно», - заявил Кулеба.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США готовы рассматривать варианты введения новых антироссийских санкций вне зависимости от того, как будет развиваться ситуация с Украиной. По ее словам, законопроект о введении превентивных санкций уже обсуждается с членами Конгресса.