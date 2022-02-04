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42 минуты назад

Украина призвала Запад раскрыть суть грозящих России санкций

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Запад раскрыть суть грозящих России санкций, пишет «Коммерсант».

Кулеба призвал Запад раскрыть суть грозящих России санкций
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В интервью американскому телеканалу CNBC Кулеба заявил, что Россия слышит о возможности введения санкций месяцами и уже привыкла к этой угрозе.

По мнению главы украинского МИД, теперь необходимо озвучить конкретные меры, чтобы Москва поняла, «что Запад действует сообща и санкции готовы».

«Сейчас самое время быть конкретными. Иначе Россия будет думать, что все это несерьезно», - заявил Кулеба.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США готовы рассматривать варианты введения новых антироссийских санкций вне зависимости от того, как будет развиваться ситуация с Украиной. По ее словам, законопроект о введении превентивных санкций уже обсуждается с членами Конгресса.

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По информации агентства Bloomberg, новые санкции могут коснуться рефинансирования суверенного долга России, также планируется заморозить активы близких к Кремлю людей.

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