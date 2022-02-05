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58 минут назад

В Раде заявили, что США запретили Зеленскому ехать на Олимпиаду. «Кто ж ему позволит?»

Соединенные штаты запретили президенту Украины Владимиру Зеленскому ехать на открытие Олимпийских игр в Пекине. Об этом заявил Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Черный на своей странице в Facebook.

В Раде заявили, что США запретили Зеленскому ехать на Олимпиаду
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Судя по всему, в отношении нашего президента Зеленского кураторы из США тоже ввели санкции — запрет на въезд в Китай! Как еще можно объяснить его отсутствие на таком эпохальном мероприятии, где он мог не только продвинуть наши отношения с одной из ведущих мировых держав и организатором Игр — Китаем, но и неформально попытаться решить вопросы, которые жизненно важны сегодня для страны… И просто перейти от слов и громких обещаний к делу. Но кто ж ему позволит?», — написал Черный.

Помимо этого, депутат обвинил власти Украины в незаинтересованности в спортивных достижениях страны. Главная задача, которую поставили для украинцев — это не попасть на одно фото с россиянами, сообщил Черный.

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