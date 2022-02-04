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1 час назад

Украинцы стали выводить деньги за границу из-за "российской угрозы"

На Украине в несколько раз повысился вывод денег за границу на фоне сообщении об угрозе войны с Россией. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на официальные данные Нацбанка.

Украинцы бросились массово выводить деньги из страны
Фото: ТАССТАСС

Уточняется, что за весь 2021 год из Украины за рубеж перечислили 641 миллионов евро, а только за январь 2022 года — еще 139,8 миллиона евро.

По данным Национального банка Украины (НБУ), в январе 2020 года электронными лимитами на вывод денег воспользовались 9,1 тысячи физических лиц, а также совершено 13 тысяч операций. В прошлом году, в январе 2021-го, э-лимитами воспользовались 3,7 тысячи украинцев, было переведено за границу 36,1 миллиона евро.

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Э-лимиты, или электронные лимиты, были установлены НБУ для проведения определенных финансовых операций. За весь 2021 год такими лимитами воспользовались 26,9 тысячи украинцев, которые провели 65,1 тысячи валютных перечислений за рубеж на общую сумму 641 миллион евро. При этом в 2020 году было переведено всего 274 миллиона в той же валюте.

Уточняется, что в основном деньги в январе 2020 года переводили на Кипр, в США, Великобританию, Испанию, Польшу и Германию.

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