В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 76.05EUR 87.12
Войти в почту
1 час назад

Американец убил приятеля из-за майонеза

Житель США убил своего приятеля в ходе конфликта, возникшего из-за майонеза, сообщает Mirror.

Американец убил приятеля из-за майонеза
Фото: Harrison County Sheriff's OfficeHarrison County Sheriff's Office

По информации СМИ, Кристофер Эрлбахер, находясь за рулем машины, несколько раз переехал своего приятеля Калеба Солберга возле кафе в штате Айова. До этого друзья мирно выпивали в баре, но все изменилось, когда американец добавил в еду погибшего немного майонеза.

Это так не понравилось Солбергу, что тот начал драку. В ответ на это разъяренный Кристофер пообещал Калебу, что сожжет его дом, а потом убьет, после чего сел в машину и задавил друга.

После этого Кристофер попытался уехать подальше, но не смог — грузовик сломался, позже его арестовала полиция. Эрлбахер сказал офицерам, что не планировал убивать человека и все вышло случайно. Кроме того, адвокаты задержанного сообщили, что их подзащитный действовал в рамках самообороны.

Тем не менее это не спало Кристофера от наказания. Он был признан виновным в убийстве первой степени и приговорен к пожизненному лишению свободы.

Ранее индиец убил другого человека, чтобы сымитировать свою смерть.

Последние новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители