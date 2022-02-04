Американец убил приятеля из-за майонеза

Житель США убил своего приятеля в ходе конфликта, возникшего из-за майонеза, сообщает Mirror.

Фото: Harrison County Sheriff's Office Harrison County Sheriff's Office

По информации СМИ, Кристофер Эрлбахер, находясь за рулем машины, несколько раз переехал своего приятеля Калеба Солберга возле кафе в штате Айова. До этого друзья мирно выпивали в баре, но все изменилось, когда американец добавил в еду погибшего немного майонеза.

Это так не понравилось Солбергу, что тот начал драку. В ответ на это разъяренный Кристофер пообещал Калебу, что сожжет его дом, а потом убьет, после чего сел в машину и задавил друга.

После этого Кристофер попытался уехать подальше, но не смог — грузовик сломался, позже его арестовала полиция. Эрлбахер сказал офицерам, что не планировал убивать человека и все вышло случайно. Кроме того, адвокаты задержанного сообщили, что их подзащитный действовал в рамках самообороны.

Тем не менее это не спало Кристофера от наказания. Он был признан виновным в убийстве первой степени и приговорен к пожизненному лишению свободы.

Ранее индиец убил другого человека, чтобы сымитировать свою смерть.