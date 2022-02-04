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1 час назад

CNN: Путин взбесил Вашингтон

Президент России Владимир Путин снова довел Вашингтон до бешенства, потому что никто не понимает, будет ли он нападать на Украину или нет. Такую позицию выразил обозреватель CNN.

CNN: Путин взбесил Вашингтон
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В материале отмечается, что пока американцы беспокоятся о высокой инфляции и ежедневных сбоях из-за пандемии, российский лидер в очередной раз вынудил США говорить о «скрипучей сверхдержаве, находящейся в неумолимом упадке». Автор отмечает, что российский президент добился «восторженных» в консервативных американских медиа, что «было бы немыслимо для любого советского лидера».

«И снова, как это было в конце 20-го века, члены Конгресса толпятся на тайных брифингах с американскими шпионскими службами, пытаясь выяснить, что задумал Кремль. Но в этом современном противостоянии Путин натравил республиканцев на республиканцев, поскольку между традиционными ястребами и популистами, поддерживающими Трампа, возникает раскол. Он заставил Белый дом обратить на себя внимание», — говорится в статье.

Ранее замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон настроен на проведение с Москвой серьезных переговоров о сокращении стратегических рисков и контроле над вооружениями. По ее словам, они считают подобный диалог ключевым, если стороны стремятся вернуться к стабильности и предсказуемости в отношениях.

В начале недели прошла серия встреч между Россией, США и НАТО. Обсуждения касались гарантий безопасности, которые предложила Москва. 9–10 января они обсуждались в Женеве на встречах с США, 12 января — в ходе заседания Совета Россия – НАТО, а 13 января — на площадке ОБСЕ.

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