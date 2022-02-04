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1 час назад

Польша начнёт поставки оружия на Украину на следующей неделе

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Страна начнёт поставки оружия на Украину со следующей недели, пишет РИА Новости.

Польша объявила о поставках оружия на Украину
Фото: ReutersReuters

"Мы передаем на Украину оборонительное вооружение. Несколько десятков тысяч артиллерийских снарядов, передаем также минометы и гранатометы", — сказал Моравецкий журналистам.

Как сообщалось ранее, Варшава намерена направить Украине легкие минометы, ПЗРК, беспилотники и боеприпасы.

Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке якобы "вторжения" на Украину.

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На этом фоне НАТО усиливает присутствие в Восточной Европе. Москва эти обвинения отвергает.

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