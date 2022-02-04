Польша объявила о поставках оружия на Украину

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Страна начнёт поставки оружия на Украину со следующей недели, пишет РИА Новости.
"Мы передаем на Украину оборонительное вооружение. Несколько десятков тысяч артиллерийских снарядов, передаем также минометы и гранатометы", — сказал Моравецкий журналистам.
Как сообщалось ранее, Варшава намерена направить Украине легкие минометы, ПЗРК, беспилотники и боеприпасы.
Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке якобы "вторжения" на Украину.
На этом фоне НАТО усиливает присутствие в Восточной Европе. Москва эти обвинения отвергает.