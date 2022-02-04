В Италии раскритиковали ЕС за политику в отношении России

«В то время как Европа замораживает отношения с Россией, подвергая предприятия и семьи риску блэкаутов, Путин гарантирует Пекину поставку огромных объемов газа», — сказали журналистам источники в правоцентристской партии, входящей в правящую коалицию в Италии.