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43 минуты назад

В Италии раскритиковали ЕС за политику в отношении России

Итальянская партия «Лига» раскритиковала ЕС за газовую политику в отношении России. По мнению политиков, стратегия Евросоюза является ошибочной, передает «РИА Новости».

В Италии раскритиковали ЕС за политику в отношении России
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«В то время как Европа замораживает отношения с Россией, подвергая предприятия и семьи риску блэкаутов, Путин гарантирует Пекину поставку огромных объемов газа», — сказали журналистам источники в правоцентристской партии, входящей в правящую коалицию в Италии.

Также политики с иронией назвали поведение ЕС «блестящей стратегией».

Ранее стало известно, что «Газпром» и «Китайская национальная нефтегазовая корпорация» в рамках визита президента России Владимира Путина в Пекин подписали долгосрочный договор купли-продажи природного газа по «дальневосточному» маршруту. Соглашение подразумевает поставки десяти миллиардов кубометров в год.

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