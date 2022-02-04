В Италии раскритиковали ЕС за политику в отношении России

Итальянская партия «Лига» раскритиковала ЕС за газовую политику в отношении России. По мнению политиков, стратегия Евросоюза является ошибочной, передает «РИА Новости».
«В то время как Европа замораживает отношения с Россией, подвергая предприятия и семьи риску блэкаутов, Путин гарантирует Пекину поставку огромных объемов газа», — сказали журналистам источники в правоцентристской партии, входящей в правящую коалицию в Италии.
Также политики с иронией назвали поведение ЕС «блестящей стратегией».
Ранее стало известно, что «Газпром» и «Китайская национальная нефтегазовая корпорация» в рамках визита президента России Владимира Путина в Пекин подписали долгосрочный договор купли-продажи природного газа по «дальневосточному» маршруту. Соглашение подразумевает поставки десяти миллиардов кубометров в год.