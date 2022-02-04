В Китае показали, как Путин и Си Цзиньпин лепят пельмени

Китайское государственное телевидение показало видеоролик о дружбе России и Китая, в нем в числе прочего продемонстрировали, как главы двух государств Владимир Путин и Си Цзиньпинь лепят пельмени.

Помимо этого, на первых кадрах показано, как российский лидер прилетел в Пекин, где его ожидал глава КНР. В дальнейшем на экране появляются многочисленные рукопожатия политиков и то, как они совместно принимают военные парады как в китайской столице, так и российской.

Кроме официальной хроники присутствуют кадры, на которых Путин и Си вместе пьют чай, катаются на катере, осматривают новое морское судно, посещают хоккейный матч, а также вместе пекут пельмени.

Ранее президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин выпустили совместное заявление по результатам встречи в Пекине.