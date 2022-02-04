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49 минут назад

В Китае показали, как Путин и Си Цзиньпин лепят пельмени

Китайское государственное телевидение показало видеоролик о дружбе России и Китая, в нем в числе прочего продемонстрировали, как главы двух государств Владимир Путин и Си Цзиньпинь лепят пельмени.

Помимо этого, на первых кадрах показано, как российский лидер прилетел в Пекин, где его ожидал глава КНР. В дальнейшем на экране появляются многочисленные рукопожатия политиков и то, как они совместно принимают военные парады как в китайской столице, так и российской.

Кроме официальной хроники присутствуют кадры, на которых Путин и Си вместе пьют чай, катаются на катере, осматривают новое морское судно, посещают хоккейный матч, а также вместе пекут пельмени.

Ранее президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин выпустили совместное заявление по результатам встречи в Пекине.

Главы РФ и КНР обратились ко всем странам с призывом укреплять диалог и взаимное благополучие, а также отстаивать общечеловеческие ценности и уважать права народов на самостоятельный выбор пути развития своих стран.

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