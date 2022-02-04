В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 76.05EUR 87.12
Войти в почту
52 минуты назад

Американский канал показал Путина во время прохода сборной Украины на ОИ

Американский телеканал CBS в ходе трансляции церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине показал российского президента Владимира Путина во время прохода сборной Украины.

«За Владимиром Путиным, который здесь сегодня, конечно, наблюдает весь мир. Россия отправила больше 100 тысяч военных на границы с трех сторон Украины. Американские власти угрожают санкциями, если Россия что-то предпримет», - сказал диктор CBS, его слова приводит телеграм-канал «Пул N3».

Президент России Владимир Путин смотрит церемонию открытия Олимпийских игр на национальном стадионе «Птичье гнездо».

Глава государства прибыл в Пекин накануне и уже провел встречу с лидером КНР Си Цзиньпином. Стороны обсудили идею гарантий безопасности, энергетику, ВТС и вопросы борьбы с коронавирусом.

Россияне вышли на парад олимпийцев в Пекине

В декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) наложил санкции на Россию за нарушение антидопинговых правил. Наказание включает двухлетний запрет на выступления российских спортсменов на международных турнирах под российским флагом, а также запрет на аккредитацию на Олимпийских играх для представителей власти РФ. При этом решение CAS предполагает исключения – представитель власти РФ может приехать на Олимпиаду, если получит личное приглашение от главы принимающего Игры государства. Владимир Путин еще в сентябре прошлого года получил приглашение на Олимпиаду от председателя КНР Си Цзиньпина.

213
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители