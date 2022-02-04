«За Владимиром Путиным, который здесь сегодня, конечно, наблюдает весь мир. Россия отправила больше 100 тысяч военных на границы с трех сторон Украины. Американские власти угрожают санкциями, если Россия что-то предпримет», - сказал диктор CBS, его слова приводит телеграм-канал «Пул N3».

В декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) наложил санкции на Россию за нарушение антидопинговых правил. Наказание включает двухлетний запрет на выступления российских спортсменов на международных турнирах под российским флагом, а также запрет на аккредитацию на Олимпийских играх для представителей власти РФ. При этом решение CAS предполагает исключения – представитель власти РФ может приехать на Олимпиаду, если получит личное приглашение от главы принимающего Игры государства. Владимир Путин еще в сентябре прошлого года получил приглашение на Олимпиаду от председателя КНР Си Цзиньпина.