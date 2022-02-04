В Полтавской области демонтировали памятник Суворову

Пустовгар в эфире полтавского телеканала обнародовал письмо председателя Антона Дробовича к директору Национального военно-исторического музея Украины Андрея Ильенко. В документе говорится, что «памятник не является памятником истории, искусства, культуры, архитектуры, градостроительства, науки и техники. Он был изготовлен в 1974 году скульптором-любителем, а потому вопрос его художественной ценности открыт. Указанный памятник был одним из элементов советской наглядной агитации и пропаганды, потерявшей свое значение после обретения Украиной независимости. Следовательно, целесообразность музеефикации и экспонирования этого памятника может рассматриваться в контексте монументальной пропаганды эпохи СССР».