В Полтавской области демонтировали памятник Суворову

Памятник великому русскому полководцу Александру Суворову демонтировали в Полтавской области Украины, пишет интернет-издание «Полтавщина» со ссылкой на регионального представителя Украинского института национальной памяти (УИНП) в Полтавской области Олега Пустовгара.
Ранее монумент, стоявший во дворе киевского военного лицея имени Ивана Богуна, был демонтирован. Осенью прошлого года памятник переместили в Полтавский музей тяжелой бомбардировочной авиации — филиал Национального военно-исторического музея Украины как экспонат.
Пустовгар в эфире полтавского телеканала обнародовал письмо председателя Антона Дробовича к директору Национального военно-исторического музея Украины Андрея Ильенко. В документе говорится, что «памятник не является памятником истории, искусства, культуры, архитектуры, градостроительства, науки и техники. Он был изготовлен в 1974 году скульптором-любителем, а потому вопрос его художественной ценности открыт. Указанный памятник был одним из элементов советской наглядной агитации и пропаганды, потерявшей свое значение после обретения Украиной независимости. Следовательно, целесообразность музеефикации и экспонирования этого памятника может рассматриваться в контексте монументальной пропаганды эпохи СССР».