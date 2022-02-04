В Великобритании раскрыли масштаб коррупции Назарбаевых

Депутат парламента Великобритании Маргарет Ходж призвала ввести санкции против некоторых членов семьи экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и близких к ним людей. Как сообщается на сайте парламента, депутат заявила, что у них есть активы в Британии.
«В Казахстане всего 162 человека владеют 55 процентами богатства - в основном это члены семьи Назарбаева или его приближенные», - заявила Ходж.
Она отметила, что еще в 2006 году американский политик Джонатан Винер говорил, что «не может представить в свободном мире ни одного лидера, настолько известного своей коррупцией».
Ходж сослалась на недавние отчеты британских аналитиков, согласно которым казахстанская элита владеет недвижимостью в Великобритании на сумму более полумиллиарда фунтов стерлингов. Около 330 млн фунтов стерлингов из этой суммы принадлежат людям из окружения Назарбаева, утверждает депутат.
«Британия делает возможной клептократию», - подчеркнула Ходж.
Она призвала парламент «действовать упреждающе, начав расследования и наложив санкции на «нарушителей из Казахстане». В своем докладе она упомянула старшую дочь Назарбаева Даригу, экс-главу Комитета национальной безопасности Карима Масимова, бывшего первого замглаву партии «Нур Отан» Байбека Бауыржана и многих других представителей казахстанской элиты.
Британский министр по странам Ближнего Востока, Северной Африки и Северной Америки Джеймс Клеверли заверил Ходж, что в правительстве «примут к сведению» представленный ею список людей.
В начале 2022 года после резкого роста цен на автомобильный сжиженный газ на западе Казахстана начались акции протеста, которые в итоге распространились почти на всю страну и переросли в массовые беспорядки, погромы, мародерство и столкновения с полицией.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вводил чрезвычайное положение в республике, правительство сложило полномочия. Президент заявлял, что за беспорядками стоят «террористические банды», которые «прошли серьезную подготовку за рубежом». В то же время он подчеркивал, что неравенство и коррупция в стране «сыграли роль зажженной спички у пороховой бочки».
Токаев анонсировал серию реформ и заявил, что при Назарбаеве в стране появилась прослойка богатых людей, которые теперь должны помочь народу. Многие из упомянутых в докладе Ходж людей уже лишились ключевых постов в Казахстане.