Японцы готовят провокации против России

Посольство России в Японии предостерегло россиян от возможных провокация японских националистов 7 февраля. Соответствующая информация опубликована на странице дипломатической миссии в Facebook.

Фото: Reuters Reuters

«Правоохранительные органы Японии проинформировали о подготовке японскими ультраправыми организациями 7 февраля серии антироссийских акций в районе посольства России в Токио, торгового представительства, генеральных консульств в Саппоро, Осаке и Ниигате», - пояснили в дипмиссии.

В сообщении отмечается, что наибольшая активность националистов ожидается с 9.00 до 17.00 7 февраля.

«На фоне нагнетания недружественных России настроений, в том числе со стороны дипмиссий США и Украины в Токио, нельзя исключать усиления на сей раз опасного и провокационного характера выступлений радикальных элементов», - предупредили в посольстве.

Дипломаты призвали российских граждан в Японии «проявлять повышенную бдительность и осторожность».

Ранее в японской газете The Japan Times вышла статья, авторы которой призвали мир «дать отпор» России в украинском кризисе. В статье подчеркивается, что требования Москвы по гарантиям безопасности «необоснованны».

В последние месяцы западные дипломаты и СМИ регулярно сообщают о планах «вторжения» России на Украину. При этом НАТО и США, по данным российского МИДа, «сказали нет» российским предложениям по гарантиям безопасности, включающим нерасширение альянса на восток.