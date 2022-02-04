Запад не может разгадать слишком сложную загадку президента России Владимира Путина, которая развязала горячие споры среди правительств стран и расколола политические элиты США, сообщили журналисты CNN.

Эксперты обратили внимание, что российский лидер сумел не просто сконцентрировать внимание Вашингтона на Москве, но и открыть дипломатические пути для «разлучения союзников по НАТО». Вдобавок к этому между США и Украиной образовался горячий спор из-за того, планирует ли Россия «нападать» на Киев. Это комплексная сложная загадка заставила Белый дом серьезно понервничать, поскольку никто не знает, что предпримет президент Путин, передает «ПолитРоссия».

«Владимир Путин делает это снова. Он привел Вашингтон в ярость. У всех есть теория о том, что именно планирует российский президент в отношении Украины. Но на самом деле этого не знает никто», — говорится в статье CNN.

Американские журналисты добавили, что в Соединенных Штатах сейчас очень много внутренних проблем, включая пандемию и инфляцию. Однако, несмотря на все это, внимание американских властей все равно сосредоточено на Кремле.

«Россия у всех на устах», — подчеркнули авторы статьи.

Владимир Путин, вероятно, планирует нажать еще на несколько болевых точек США после визита в Китай и переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Укрепление оси Москва — Пекин определенно напугает американских аналитиков, заключили журналисты.