Раскрыты кандидаты на пост главы НАТО

Новым генеральным секретарем НАТО могут стать президент Румынии Клаус Йоханнис или премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на DPA.
По данным DPA, всего рассматривается пять кандидатур, помимо Йоханниса и Каллас - экс-премьер Великобритании Тереза Мэй, глава правительства Нидерландов Марк Рютте и экс-глава европейской дипломатии Федерика Могерини.
Действующий генсек НАТО Йенс Столтентберг в конце 2022 года возглавит норвежский Центробанк. Срок его полномочий в альянсе истекает 30 сентября.
Среди потенциальных преемников Столтенберга СМИ ранее называли трех женщин - экс-президента Хорватии Колинду Грабар-Китарович, бывшую главу Литвы Далю Грибаускайте и нынешнего президента Эстонии Керсти Кальюлайд.