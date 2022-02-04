Раскрыты кандидаты на пост главы НАТО

Новым генеральным секретарем НАТО могут стать президент Румынии Клаус Йоханнис или премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на DPA.

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По данным DPA, всего рассматривается пять кандидатур, помимо Йоханниса и Каллас - экс-премьер Великобритании Тереза Мэй, глава правительства Нидерландов Марк Рютте и экс-глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

Действующий генсек НАТО Йенс Столтентберг в конце 2022 года возглавит норвежский Центробанк. Срок его полномочий в альянсе истекает 30 сентября.