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52 минуты назад

Раскрыты кандидаты на пост главы НАТО

Новым генеральным секретарем НАТО могут стать президент Румынии Клаус Йоханнис или премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на DPA.

Раскрыты кандидаты на пост главы НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным DPA, всего рассматривается пять кандидатур, помимо Йоханниса и Каллас - экс-премьер Великобритании Тереза Мэй, глава правительства Нидерландов Марк Рютте и экс-глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

Действующий генсек НАТО Йенс Столтентберг в конце 2022 года возглавит норвежский Центробанк. Срок его полномочий в альянсе истекает 30 сентября.

Среди потенциальных преемников Столтенберга СМИ ранее называли трех женщин - экс-президента Хорватии Колинду Грабар-Китарович, бывшую главу Литвы Далю Грибаускайте и нынешнего президента Эстонии Керсти Кальюлайд.

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