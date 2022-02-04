ЕС назвал неприемлемым решение России по Deutsche Welle

Евросоюз считает решение России о запрете вещания немецкой медиакомпании Deutsche Welle неприемлемым. Об этом заявил сегодня представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, пишет ТАСС.

2 февраля Комиссия по лицензированию и надзору за СМИ Германии вынесла предписание о прекращении спутникового и иного вещания российского канала RT DE, сославшись на то, что он не запрашивал разрешение.

МИД России ответил на запрет закрытием российского корпункта немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle, аннулированием аккредитации всех его сотрудников, а также прекращением спутникового и иного вещания Deutsche Welle в РФ.

В ЕС считают, что вещание Deutsche Welle в России не может быть увязано с работой в Германии RT DE.

«Это плохое решение, неприемлемое для нас решение. Российские власти связали его с решением немецкого регулятора запретить российскому государственному вещателю RT DE работать в стране из-за отсутствия действующей лицензии, что совершенно не связано с работой Deutsche Welle в России», - заявил сегодня на пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

Ранее по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина журналистам Deutsche Welle был запрещен допуск в нижнюю палату российского парламента. При этом глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков подчеркнул, что нет запрета для сотрудников российского бюро Deutsche Welle работать журналистами на территории России.