Обзор иноСМИ: тортобстрел России и обход санкций через Китай

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

«Путин и Си нашли способ обойти санкции»

Россия и Китай планируют обойти западные санкции, перейдя на торговлю в национальных валютах, рассказал президент России Владимир Путин в статье для китайского государственного агентства перед визитом на Олимпиаду в Пекине. Как пишет The Times, Москва и Пекин «укрепляют сотрудничество на фоне экспансионистских амбиций и отвергают западные стандарты демократии».

«ИноСМИ» собрали комментарии британских читателей к этой статье. Triple C назвал кошмаром союз двух сверхдержав: «А мы, Запад, ругаемся насчет местоимений и праздничных тортов. Мы действительно обречены». James отметил, что РФ и Китай сблизились, «потому что их толкнул друг к другу Запад».

«Россия высмеивает невежество англо-саксонских политиков»

Россия высмеяла британского министра иностранных дел Лиз Трасс, заявившую, что страны Балтии расположены в Черноморском регионе, рассказал американский портал Breitbart. В РФ считают, что мир необходимо спасти от «глупости и невежества англосаксонских политиков»

Трасс сказала, что британское правительство «оказывает дополнительную поддержку своим балтийским союзникам через Черное море». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что «лучший способ оказать дополнительную поддержку балтийским союзникам - через Балтийское море»: «Страшно представить, как глава британского МИД пересаживается с танка на авианосец для спасения прибалтов с Черного моря: прокравшись через Кельтское море в Средиземное, воспользовавшись Босфором, а далее через Керченский пролив будет стараться незаметно для России попасть в Волго-Балтийский канал?».

«Джонсон грозит закидать солдат Путина тортами»

Сатирический портал News Thump написал об угрозах британского премьера Борис Джонсона в адрес Москвы. Издание напомнило о патигейте - вечеринках с участием Джонсона в разгар локдауна, спровоцировавших скандал.

News Thump предположило, что Джонсон устроил бы российской армии «засаду с тортами»: «Я предупреждаю Путина, что если его войска переступят границу хотя бы на шаг, через несколько секунд они попадут под тортобстрел. В прошлом году в мой день рождения мне продемонстрировали такую военную тактику и позвольте сказать вам, это застало меня врасплох. Я даже уронил шампанское!».

Названа причина «гаванского синдрома» американских дипломатов

В недавнем отчете группы экспертов, работающих на разведывательные службы США, содержится вывод, что «загадочное неврологическое заболевание» американских дипломатов, известное как «гаванский синдром», скорее всего, вызвано микроволновой энергией из внешнего источника. Об этом сообщает NBC News.

СМИ ранее писали, что ФБР проводило собственное расследование этих инцидентов и пришло к выводу, что речь идет о массовом психическом расстройстве, при котором группа людей считает, что подвергается некоему вредоносному воздействию. Новые данные позволяют говорить о том, что это не психосоматика, подчеркивает канал.

«Верьте ВСУ»: украинский генерал о вероятности нападения на Россию

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный заверил, что ситуация у украинских границ напоминает психологическое давление со стороны России, а не подготовку к конфликту. Об этом сообщает «24 канал».