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18 минут назад

«Безумие»: в Польше ужаснулись войне с Россией

Польский историк Пшемыслав Пяста раскритиковал польских политиков выступающих за военную поддержку Украины и назвал потенциальный конфликт с Россией безумием. Об этом он заявил в своей статье для Myśl Polska.

«Это безумие»: в Польше оценили возможность войны с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пяста отметил, что польский сейм недавно принял резолюцию, «разжигающую войну и дальнейшую агрессию НАТО на востоке».

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Документ, в котором сейм выразил свою оппозицию политике России, был принят 27 января. В нем польские депутаты обратились к правительствам стран НАТО и ЕС с просьбой предоставить «всестороннюю поддержку» Украине.

«[Резолюцию приняли] почти единогласно. Лишь у одного депутата, Гжегожа Брауна, хватило порядочности и гражданского мужества противостоять этому безумию. Потому что это безумие чистой чистоты. Во-первых, потому что у нас нет никакого реального поля конфликта с Россией, которая в глазах польских политиков и журналистов становится совсем демонической», - написал Пяста.

Он подчеркнул, что Польша не участвует в пограничных спорах с Россией. У двух стран нет национальных или религиозных конфликтов, они не борются за сферы влияния, так как Польша больше не входит в российскую зону влияния и не имеет собственной.

«Нас не разделяют и экономические вопросы, потому что Польша де-факто разорвала экономические отношения с Россией. Мы должны воевать с Россией, с которой у нас нет настоящего конфликта, ради Украины», - отметил он.

Историк заявил, что с Украиной, в отличие от России, у Польши конфликты есть. Он напомнил, что Украина выдвигала территориальные претензии к Польше, а национальными героями в стране стали «убийцы-геноцидники, на руках которых кровь сотен тысяч убитых, в основном поляков».

«Украина - бандитское государство, которая применяет террор против национальных, этнических и религиозных меньшинств, проживающих на их собственной территории. В то же время это легкомысленное государство, которое путем шантажа и политики свершившихся фактов пытается принудить своих соседей к экономическим и политическим уступкам», - добавил он.

По словам историка, конфликт Польши с Россией - «в интересах англосаксов». Пяста заявил, что Вашингтон и его «европейский субподрядчик» Лондон, «играя в свои геополитические шахматы, готовы драться с Россией до последнего солдата».

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