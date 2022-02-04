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33 минуты назад

В Бундестаге предложили лишить Украину помощи

Требования Киева к Германии, в том числе призывы отказаться от «Северного потока – 2» и начать поставлять ей оружие, становятся все более истеричными. Об этом ТАСС заявил депутат Бундестага, член парламентского комитета по защите климата и энергетики от фракции «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре.

В Бундестаге предложили лишить Украину помощи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Содержание и тон требований украинской стороны, к сожалению, становятся все более истеричными. Мы должны снова вернуться к спокойному и деловому диалогу. Украину нельзя больше поддерживать в одностороннем порядке, если она не выполняет свою часть минских договоренностей», - заметил парламентарий.

По мнению Котре, поставки оружия, на которых настаивает Украина, «лишь еще больше обострили бы ситуацию» и никак не помогли бы ей защититься от гипотетического нападения России.

При этом депутат Бундестага признал, что Россия имеет право считать полностью неприемлемым для себя дальнейшее расширение НАТО.

В последние месяцы западные дипломаты и СМИ регулярно сообщают о планах «вторжения» России на Украину. Власти США, ЕС и лидеры G7 уже пригрозили Москве «огромными последствиями» в случае наступления на украинскую территорию.

На фоне этого посол Украины в Германии Андрей Мельник выразил надежду, что новый немецкий канцлер Олаф Шольц понимает «всю ответственность Германии за то, чтобы Нормандский процесс стал результативным». Он также отметил, что Берлин обязан продать Киеву оборонительное вооружение. В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Германия предает Украину, не желая поставлять оружие и выступая за проект газопровода «Северный поток-2». По его словам, если правительство Германии «стоит на стороне свободы», оно должно поддержать Украину.

При этом Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях», утверждая, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать.

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