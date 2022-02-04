В США фанатка «Вашингтон Кэпиталз» помогла игроку с застрявшей в ограждении клюшкой. Девушка с помощью своего смартфона выбила ее из защитного экрана.

Во время состоявшейся 7 декабря игры у нападающего Тома Уилсона между панелями застряла клюшка. На помощь хоккеисту тут же бросилась сидевшая на трибуне болельщица в форме любимой команды. Она использовала в качестве подручного средства свой мобильный телефон, чтобы выбить клюшку. В результате «спасательной операции» у iPhone хоккейной фанатки разбился экран. Однако благодарные игроки «Кэпиталз» в стороне не остались: 3 февраля, во время матча НХЛ, девушке подарили новый iPhone, а также именной свитер и клюшку.