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1 час назад

Бывший посол Британии обратился к Западу с заявлением о Путине

Бывший посол Великобритании и правозащитник Крейг Мюррей заявил, что тиражируемую на Западе информацию о намерении России «вторгнуться» на Украину следует расценивать как «лживый бред». Соответствующее сообщение появилось на его странице в Twitter.

«Помните, ребята, что я вам говорил? Путин не будет нападать на Украину», — написал Мюррей.

Он также раскритиковал крупные западные СМИ, в которых работают «подхалимы и бараны». Британский дипломат призвал читателей отгородить себя от информационного мусора, чтобы «воспринимать происходящее в мире более непредвзято».

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Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным рассказал о беспокойстве из-за ситуации с Украиной. Как уточнили в канцелярии, Джонсон озаботился «враждебной деятельностью» России на границе с Украиной, а также назвал «любое дальнейшее вторжение России» на территорию Украины «трагическим просчетом». Кроме этого, премьер указал на необходимость найти путь, который «уважал бы как территориальную целостность Украины, так и право на самооборону».

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